5 декабря 2025, пятница
ВСУ поразили один из крупнейших химических заводов РФ

  • 4.12.2025, 23:39
  • 1,372
ВСУ поразили один из крупнейших химических заводов РФ
Коллаж: ZN.UA

Чем он важен?

Силы обороны Украины в ночь на 4 декабря поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ – «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае. Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что украинские военные совершили атаку в рамках «снижения наступательного потенциала» РФ, а также «способностей противника по ракетно-бомбовым ударам».

«Завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага с мощностью производства более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, что делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов», – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе ВСУ, завод на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и «выполняет функции химического хаба» в системе технического обеспечения боевых действий.

«Поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар», – сказано в сообщении.

Кроме того, подтверждены результаты поражения по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупирована территория Донецкой области), добавили в Генштабе ВСУ.

«По подтвержденным данным, потери противника составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными», – рассказали украинские военные.

