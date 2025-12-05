Зеленский анонсировал решение о преемнике Ермака
- 5.12.2025, 0:59
Глава офиса президента Украины будет назначен в ближайшее время.
Решение относительно того, кто станет новым главой офиса президента Украины вместо уволенного Андрея Ермака, будет объявлено в течение ближайшего времени. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
«Сегодня провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. В ближайшее время будет решение о новом главе Офиса», — отметил он (цитата по «РБК-Украина»).
Президент Украины объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски.