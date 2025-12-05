В Беларуси появился музей зубра 5.12.2025, 2:17

Его открыли в Бресте.

Необычный музей открыли в Бресте. Об этом пишет БелТА. Событие приурочили к 86-й годовщине основания Брестской области.

Открытие нового места весьма символично, ведь это животное красуется на флаге региона.

К тому же и для всей страны этот зверь имеет особое значение.

Идея открыть музей в честь величественного исполина появилась в облисполкоме пять лет назад.

Теперь же ее удалось реализовать – сейчас брестчане могут похвастаться музеем, который посвящен зубру.

Первой в коллекции стала фигурка из цельного куска липы от местной фабрики сувениров. Постепенно набор разрастался, и на данный момент в музее собрали около 250 экспонатов.

Бо́льшую часть из них передали руководство Брестчины и жители области. Какие-то статуэтки привезли зарубежные делегации, предприятия, учебные заведения.

Другие, особенно ценные экспонаты, музей искал целенаправленно.

Большинство фигурок зубров сделаны из дерева, некоторые – из стали, бронзы, фарфора, фаянса, стекла, льна, янтаря, шоколада и даже пластилина.

Причем в коллекции нашлись и по-настоящему эксклюзивные экспонаты. Например, зубр от лунинецких умельцев из мореного многовекового дуба, который извлекли из полесских болот. Другие же виртуозы взялись за кап. Из этого материала они также сделали величественного зверя.

При этом в музее уточнили: статуэтка самого маленького животного имеет высоту всего 1 см.

