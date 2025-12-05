Президент Чехии согласился назначить Бабиша премьер-министром страны
- 5.12.2025, 3:00
Он вступит в должность 9 декабря.
Президент Чехии Петр Павел в четверг, 4 декабря, согласился назначить лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром. Об этом Павел написал на своей странице в соцсети X.
В частности, президент Чехии поблагодарил Бабиша за «четкий и понятный способ», которым он объявил о способе решения своего конфликта интересов.
«Поэтому я решил назначить его [Бабиша] на должность премьер-министра во вторник, 9 декабря, в 9 часов. Таким образом я уважаю результаты выборов в Палату депутатов Парламента и ход переговоров по формированию коалиционного правительства», — добавил Павел.