Президент Чехии согласился назначить Бабиша премьер-министром страны 5.12.2025, 3:00

Петр Павел

Фото: EPA

Он вступит в должность 9 декабря.

Президент Чехии Петр Павел в четверг, 4 декабря, согласился назначить лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром. Об этом Павел написал на своей странице в соцсети X.

В частности, президент Чехии поблагодарил Бабиша за «четкий и понятный способ», которым он объявил о способе решения своего конфликта интересов.

«Поэтому я решил назначить его [Бабиша] на должность премьер-министра во вторник, 9 декабря, в 9 часов. Таким образом я уважаю результаты выборов в Палату депутатов Парламента и ход переговоров по формированию коалиционного правительства», — добавил Павел.

