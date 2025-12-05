В Минске открылся ресторан-музей пива 5.12.2025, 5:53

В нем четыре тематических зала.

На исторической улице Революционной, в самом сердце Минска, открылся ресторан-музей. Там на трех этажах оживает многовековая история белорусского пивоварения, пишет Tochka.by.

Музей представлен четырьмя тематическими залами. Каждому посетителю предлагают оказаться в средневековой корчме с массивными дубовыми столами, приглушенным светом и коваными элементами.

Далее идёт эпоха модерна: её атмосферу воспроизводит реконструированное заведение конца XIX — начала XX века. Плавные линии мебели, мерцание хрустальных люстр и звуки пианино перенесут во времена, когда пивная культура была символом светской жизни и утонченного вкуса.

Следующий зал, посвященный периоду СССР, стилизован под советский ресторан: агитационные плакаты на стенах, «Папараць-кветка» в меню и, конечно, легендарная советская посуда — гранёные стаканы и пивные кружки. Здесь царит дух простой и доступной радости, где пиво — не изыск, а часть повседневного быта.

Кульминация музея — третий этаж, экспозиция «Летопись завода: от 1876 до наших дней». Это сердце проекта Lidbeer, полностью посвященное истории Лидского пивоваренного завода. Гости проследят весь путь предприятия: от его основания в 1876 году лидским мещанином Носелем Пупко до статуса флагмана индустрии.

В экспозиции представлены эксклюзивные архивные материалы, личные вещи основателей, пивные этикетки и образцы современной продукции.

В музее доступно бронирование экскурсий двух форматов: с дегустацией напитков и с напитками и блюдами белорусской кухни разных эпох.

