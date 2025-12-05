Что осталось от российского МиГ-29 в Крыму?
- 5.12.2025, 6:36
Фото.
Журналист «Радіо Свобода» Марк Крутов опубликовал в Х спутниковые снимки аэродрома Кача в оккупированном Россией Крыму.
Несколько часов назад Главное управления разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило, что спецподразделение «Призраки» поразило там российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
«Сравнение спутников низкого разрешения аэродрома Кача в Крыму, сделанных сегодня около полудня и 27 ноября, подтверждает удар по истребителю МиГ-29, о котором сообщил ГУР МОУ. Не на 100% уверен, но похоже на след от пожара и остатки транспортного средства или самолета», – говорится в его посте.
A comparison of @planet low-res satellite images of the Kacha airfield in Crimea, taken around noon today and on Nov. 27, confirms the strike on the MiG-29 fighter jet claimed by @DI_Ukraine. Not 100% sure, but it looks like a scorch mark and vehicle or plane remnants. https://t.co/0ZTWzq7g37 pic.twitter.com/bjU7hBKfjO— Mark Krutov (@kromark) December 4, 2025