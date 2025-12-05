закрыть
5 декабря 2025, пятница
Что осталось от российского МиГ-29 в Крыму?

  • 5.12.2025, 6:36
  • 1,358
Что осталось от российского МиГ-29 в Крыму?

Фото.

Журналист «Радіо Свобода» Марк Крутов опубликовал в Х спутниковые снимки аэродрома Кача в оккупированном Россией Крыму.

Несколько часов назад Главное управления разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщило, что спецподразделение «Призраки» поразило там российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

«Сравнение спутников низкого разрешения аэродрома Кача в Крыму, сделанных сегодня около полудня и 27 ноября, подтверждает удар по истребителю МиГ-29, о котором сообщил ГУР МОУ. Не на 100% уверен, но похоже на след от пожара и остатки транспортного средства или самолета», – говорится в его посте.

