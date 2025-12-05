США пригласили Польшу на саммит G20
- 5.12.2025, 8:19
Польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.
Соединенные Штаты официально пригласили Польшу принять участие в следующем саммите «Группы двадцати», который состоится в Майами. Вашингтон отметил, что польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.
Об этом сообщает Notes from Poland.
В заявлении под названием «Америка приветствует новую G20» госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Польша будет присутствовать на саммите в статусе гостя.
«Польша, страна, которая когда-то была за «железным занавесом», а сегодня входит в двадцатку крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20», - написал он.
По словам Рубио, успех Польши демонстрирует преимущества ориентации на развитие и партнерство с США и американским бизнесом.
Польша стремилась к вступлению в G20
Варшава активно добивалась участия в «Группе двадцати», особенно после того, как экономика страны в этом году превысила 1 трлн долларов и стала 20-й в мире.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что обсуждал с представителями США возможность присоединения страны к формату G20.
Дональд Трамп намерен сделать следующий саммит G20 мероприятием по приглашению. Это прямое нарушение регламента.