США пригласили Польшу на саммит G20 5.12.2025, 8:19

Фото: Charter97.org

Польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.

Соединенные Штаты официально пригласили Польшу принять участие в следующем саммите «Группы двадцати», который состоится в Майами. Вашингтон отметил, что польская экономика вошла в число 20 крупнейших в мире.

Об этом сообщает Notes from Poland.

В заявлении под названием «Америка приветствует новую G20» госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Польша будет присутствовать на саммите в статусе гостя.

«Польша, страна, которая когда-то была за «железным занавесом», а сегодня входит в двадцатку крупнейших экономик мира, присоединится к нам, чтобы занять свое законное место в G20», - написал он.

По словам Рубио, успех Польши демонстрирует преимущества ориентации на развитие и партнерство с США и американским бизнесом.

Польша стремилась к вступлению в G20

Варшава активно добивалась участия в «Группе двадцати», особенно после того, как экономика страны в этом году превысила 1 трлн долларов и стала 20-й в мире.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявлял, что обсуждал с представителями США возможность присоединения страны к формату G20.

Дональд Трамп намерен сделать следующий саммит G20 мероприятием по приглашению. Это прямое нарушение регламента.

