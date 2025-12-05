Беспилотники поразили крупнейший НПЗ «Роснефти» в Сызрани 5.12.2025, 8:43

Зарево от пожара видно издалека.

В России пожаловались на атаку дронов на Самарскую область. Взрывы в разгар объявленной «угрозы БпЛА» раздавались в городе Сызрань, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, передает OBOZ.UA.

На территории предприятия после взрывов местные наблюдали мощный пожар. Кадры с места событий появились в сети, их собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

В ночь на 5 декабря в российской Сызрани в разгар «угрозы БпЛА» прогремели взрывы.

После них местные жители заметили пожар на территории Сызранского НПЗ – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов топливного профиля в системе «Роснефти». Зарево от пожара на заводе, как свидетельствуют снятые россиянами кадры, было видно за километры от места попадания.

Со ссылкой на местных жителей о том, что Сызранский НПЗ «атакован и горит», сообщало, в частности, независимое российское издание ASTRA.

Сам факт атаки дронов на этот российский город после 2 часов ночи по киевскому времени подтверждал также глава городского округа Сызрань Сергей Володченков.

«Уважаемые жители! В связи с атакой БПЛА в городе звучат сирены. Работают системы оповещения. Оперативные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома», – написал чиновник.

Он также предостерег россиян от приближения «к возможным местам падения БпЛА» и очень просил «воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях» и «не комментировать работу служб».

Россияне к просьбе прислушались – и слили в сеть немало кадров с пожаром на НПЗ.

Согласно данным из открытых источников, «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России. Имеет выход на железнодорожные и речные маршруты, что позволяет отгружать продукцию как внутри РФ, так и на экспорт через Волгу и порты Каспия.

Завод производит широкий спектр продукции: бензин, дизель, авиакеросин, мазут, битум, что делает его критически важным для регионального агросектора и транспорта.

Имеет он и военное значение для государства-агрессора, ведь поставляет топливо на аэродромы и воинские части в Центральном и Южном округах РФ.

Основным видом деятельности является переработка давальческой нефти. Мощность НПЗ составляет 8,9 млн тонн нефти в год.

Учитывая вышесказанное, этот НПЗ никак не мог избежать внимания со стороны Сил обороны Украины.

В 2025 году предприятие было атаковано по меньшей мере шесть раз – без учета прилетов этой ночью.

Так, после атаки дронов в феврале завод временно приостанавливал работу.

В ночь на 4 марта по нему прилетело снова.

Взрывы на территории Сызранского НПЗ раздавались также ночью 15, 24 и 30 августа.

