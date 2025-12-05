Индийская журналистка загнала Путина «в ступор» 3 5.12.2025, 9:03

Российский диктатор заявил, что «не понял вопрос».

Перед поездкой в Индию российский диктатор Владимир Путин получил неудобный вопрос об отношении русскоязычных жителей Донбасса к началу войны. Сперва Путин растерялся, однако, начал повторять абсурдные заявления об «уничтожении» частей Донбасса «киевским режимом», пишет OBOZ.UA.

Во время интервью индийскому телеканалу India Today журналистка рассказала диктатору, что в начале полномасштабного вторжения посещала Луганск, Донецк и Херсон, где по ее словам, преимущественно русскоязычные жители, не понимали, «почему Путин делает это с нами». Она отметила, что часть опрошенных ею людей была шокирована началом боевых действий, которые разрушили их дома.

«Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной, что бы вы им сказали?», – спросила журналистка.

«Я не понял вопрос», – ответил диктатор

Однако впоследствии он таки смог дать ответ. Путин ответил, что не понял, «чем именно они были шокированы» и после объяснений журналистки заявил, что речь идет о территориях, которые находились под контролем Украины, тогда как другие части Донбасса «уничтожались киевским режимом», и Москва якобы была вынуждена поддержать районы, которые «провозгласили независимость».

Путин также подчеркнул, что Россия «предоставила возможность» жителям заявить о своей позиции на «открытом референдуме» и, по его словам, каждый, кто не разделял решение о присоединении к России, мог уехать в другие регионы Украины.

