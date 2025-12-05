Три факта о тайной жизни Лукашенко 2 5.12.2025, 9:16

Пресс-служба диктатора скрывает это.

В эти дни правитель, видимо, совмещает «приятное с полезным». «Салідарнасць» рассказала, что известно о неофициальных отпусках Лукашенко.

Пресс-служба правителя скрывает его отпуска

В 2024 году правитель заявил во время общения со студентами: «Я ни разу за все свои президентские годы по-настоящему в отпуске не был. Только дома я могу отдохнуть, хотя трудно сказать, что тут отдых».

На самом деле это, конечно, неправда (как и многое другое, что звучало из его уст десятилетиями). Еще лет десять назад пресс-служба правителя официально сообщала о нахождении политика в отпуске. Но затем это делать перестала, прибегая к формулировкам о «продолжении рабочего визита», «непубличных встречах», «неформальном общении» и т.д.

Почему окружение Лукашенко больше не признается в том, что правитель отдыхает в той или иной стране? Можно только догадываться.

Возможно, дело в том, что правитель не готов вести себя как главы демократических государств: отдыхать на свой счет. Если объявить, что Лукашенко улетел в отпуск, – но при этом на государственном «Боинге» и оплачивается его поездка из бюджета – то даже не все сторонники правителя смогут такое принять.

Любимые курорты Лукашенко – Сочи и ОАЭ

В демократических странах, например в Европе, правитель за свою жизнь практически не отдыхал. Соглашаться на условия открытости и демократичности – не в его духе. В стиле Лукашенко – закрыться со свитой от посторонних глаз.

Практически весь период президентства он любил отдыхать в российском Сочи. Причем долгое время – дважды в год: зимой, когда можно было покататься на лыжах, и в сентябре – когда жара на курорте спадала, но тепло оставалось. В одну поездку правитель мог провести в Сочи под две недели.

С середины 2010-х Лукашенко облюбовал курорты в Эмиратах. Когда в Беларуси холодное время года, он проводит там около недели – в ноябре, декабре, январе или феврале.

В 2019-м правитель откровенно признался, что едет в отпуск в ОАЭ, чтобы «обмакнуть ноги в залив».

В этом году Лукашенко по неизвестной причине сменил курорт на соседний Оман. Впрочем, нынешней зимой, возможно, будет еще и неофициальный отпуск в ОАЭ.

Лукашенко строят новую резиденцию в Сочи

В Сочи правитель прежде останавливался в апартаментах на территории комплекса отдыха «Беларусь», что в Красной Поляне. В последний раз он подолгу отдыхал в Сочи в 2022 году – в мае и сентябре.

В 2023-м Лукашенко заявил:

– Яхта, жара, солнце – это не мое. Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная, гостиница. Мне больше ничего не надо.

Однако, как выяснилось, на самом деле Лукашенко теперь надо для отдыха намного больше – «государственная база» его больше не устраивала.

В прошлом году расследователи узнали: Лукашенко секретным распоряжением приказал продать в Красной поляне участок из собственности Республики Беларусь российской частной фирме «Комплекс‑Инвест». Теперь там строят хоть и неофициальную, но «первую публично известную зарубежную резиденцию» Лукашенко.

Недавно «Белорусский расследовательский центр» показал кадры с места строительства.

Объект планируется достроить к концу этого года.

Вероятно, уже довольно скоро мы увидим Лукашенко в его любимом Сочи, а пресс-служба правителя расскажет нам о его «рабочей поездке» и «непубличных встречах».

