закрыть
5 декабря 2025, пятница, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп озвучил оптимистичное заявление по войне в Украине

  • 5.12.2025, 9:25
Трамп озвучил оптимистичное заявление по войне в Украине
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Во время церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно работают над этим.

Об этом он заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне, сообщает Белый дом.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

«И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого», - заявил Трамп.

Он также акцентировал, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, упорно работают над этим вопросом.

«На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень упорно работаем над этим», - подытожил президент США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель будут «хорошие новости».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун