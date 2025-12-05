Трамп озвучил оптимистичное заявление по войне в Украине 5.12.2025, 9:25

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Во время церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно работают над этим.

Об этом он заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне, сообщает Белый дом.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

«И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого», - заявил Трамп.

Он также акцентировал, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, упорно работают над этим вопросом.

«На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень упорно работаем над этим», - подытожил президент США.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие несколько недель будут «хорошие новости».

