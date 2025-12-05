Новый недорогой кроссовер Ford показали до премьеры
- 5.12.2025, 9:39
- 1,426
Это неожиданный автомобиль.
Новый кроссовер Ford станет недорогим преемником модели Focus, производство которой уже остановилось. Производитель уже работает над машиной. Автомобиль показали до премьеры с вариантом дизайна.
Компактная модель присоединится к линейке Ford Bronco и специально будет ориентирована на европейский рынок. То есть автомобиль фактически займет нишу Ford Focus в другом сегменте, при этом предложит стиль внедорожника. Свой взгляд на новинку показывает motor.es.
В руководстве компании ранее одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин.
Производитель готовит преемника Ford Focus к 2027 году. Ожидается компактный кроссовер с несколькими силовыми установками – бензин и гибрид (с разной степенью электрификации). Среди основных соперников – кроссоверы Dacia Bigster и Jeep Compass.
Компактный кроссовер Ford Bronco в модельной линейке займет пространство между Kuga и меньшей Puma. Производство модели наладят в Испании.