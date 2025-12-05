закрыть
Дрон попал в административный небоскреб рядом с резиденцией Кадырова в Грозном

  • 5.12.2025, 9:53
  • 1,646
В здании находятся совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком.

В столице Чечни в высотном здании «Грозный-сити» прогремел взрыв из-за попадания украинского дрона, передает УНИАН.

Об этом сообщают российские паблики. Они распространили снимки, на которых видно поврежденное многоэтажное офисное здание в комплексе «Грозный-Сити». По данным телеграм-канала Astra, в этом здании находятся совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком.

«Башня, в которую попал дрон, расположена в 800 метрах от резиденции Рамзана Кадырова, в ней размещены офисы сразу нескольких органов власти», – пишут российские телеграм-каналы.

В частности, на снимках видно поврежденное остекление целой секции здания на нескольких этажах.

Данные об ударе также публикуют чеченские оппозиционные каналы. Однако власти Чечни о каких-либо ударах не сообщали.

При этом аэропорт Грозного, а также аэропорты Беслана и Магаса, закрыты из-за опасности атаки дронов.

