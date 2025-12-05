закрыть
5 декабря 2025, пятница, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле пребывают в неопределенности после встречи Путина и Уиткоффа

  • 5.12.2025, 10:00
  • 1,092
В Кремле пребывают в неопределенности после встречи Путина и Уиткоффа
Фото: Getty Images

Ждут реакции США.

Кремль на данный момент ожидает реакцию от американских коллег по итогам обсуждения, состоявшегося во вторник между президентом РФ Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег на то обсуждение, которое у нас состоялось во вторник на этой неделе», — отметил Ушаков.

Он также добавил, что телефонного разговора с Трампом в графике Путина пока нет, но при необходимости он легко организуется.

Ушаков заверил, что как только будут предпосылки для контакта, все будет организовано достаточно быстро.

Как отмечает ТАСС, дата новой встречи с Уиткоффом не определена.

Напомним, украинская делегация, которую возглавлял секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, 30 ноября в Майами встречалась со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что самым сложным стал пункт о территориях в мирном плане — его обсуждали 6,5 часа.

2 декабря в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Судя по заявлениям официальных лиц, после пятичасовых переговоров в Кремле каких-либо существенных договоренностей об окончании войны в Украине достичь не удалось.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун