Соль и спички вышли из-под контроля Лукашенко 2 5.12.2025, 10:03

1,058

Отменено регулирование цен на 12 продуктов.

На Национальном правовом интернет-портале 5 декабря официально опубликовали постановление Совета министров с поправками в действующую систему регулирования цен в Беларуси. Списка товаров, цены на которые регулируются государством, сократился с 211 до 199 позиций. Посмотрели, какие именно товары вывели из-под госрегулирования.

Из списка убрали сразу 12 позиций:

пищевая соль, за исключением морской и гималайской,

спиртовой уксус,

пищевая сода,

купальные костюмы,

резиновая обувь (женская, мужская и детская),

махровое полотенце,

мясорубки и блендеры,

фены для волос,

твердое хозяйственное мыло,

спички.

Некоторые позиции в перечне пересмотрели , уточнив формулировки. В частности, из-под госрегулирования вывели фруктовые и плодоовощные соки прямого отжима и рыбные стейки.

Значительно пересмотрели перечень школьной канцелярии, на которую цены будут регулироваться государством. Если в предыдущей версии списка фигурировали общие названия - тетради, линейки, карандаши, то в обновленной версии - лишь конкретные позиции. Вот на что именно цены по-прежнему будут регулироваться:

Тетрадь ученическая формата А5 с количеством листов не более 48 в бумажной, картонной обложке на скобе.

Альбом для рисования и черчения формата не более А4 с количеством листов не более 20 на скобе и склейке.

Наборы односторонней цветной бумаги и картона формата не более А4».

Карандаш чернографитный в деревянном корпусе, цветные карандаши и их наборы с количеством не более 18 штук.

Линейка пластиковая, деревянная до 20 см включительно.

Точилки, за исключением электрических, ластики.

Краски акварельные в наборе до 12 цветов включительно, гуашь поштучно и в наборе до 12 цветов включительно.

