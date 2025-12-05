Соль и спички вышли из-под контроля Лукашенко

Соль и спички вышли из-под контроля Лукашенко2
- 5.12.2025, 10:03
- 1,058
Отменено регулирование цен на 12 продуктов.
На Национальном правовом интернет-портале 5 декабря официально опубликовали постановление Совета министров с поправками в действующую систему регулирования цен в Беларуси. Списка товаров, цены на которые регулируются государством, сократился с 211 до 199 позиций. Посмотрели, какие именно товары вывели из-под госрегулирования.
Из списка убрали сразу 12 позиций:
пищевая соль, за исключением морской и гималайской,
спиртовой уксус,
пищевая сода,
купальные костюмы,
резиновая обувь (женская, мужская и детская),
махровое полотенце,
мясорубки и блендеры,
фены для волос,
твердое хозяйственное мыло,
спички.
Некоторые позиции в перечне пересмотрели , уточнив формулировки. В частности, из-под госрегулирования вывели фруктовые и плодоовощные соки прямого отжима и рыбные стейки.
Значительно пересмотрели перечень школьной канцелярии, на которую цены будут регулироваться государством. Если в предыдущей версии списка фигурировали общие названия - тетради, линейки, карандаши, то в обновленной версии - лишь конкретные позиции. Вот на что именно цены по-прежнему будут регулироваться:
Тетрадь ученическая формата А5 с количеством листов не более 48 в бумажной, картонной обложке на скобе.
Альбом для рисования и черчения формата не более А4 с количеством листов не более 20 на скобе и склейке.
Наборы односторонней цветной бумаги и картона формата не более А4».
Карандаш чернографитный в деревянном корпусе, цветные карандаши и их наборы с количеством не более 18 штук.
Линейка пластиковая, деревянная до 20 см включительно.
Точилки, за исключением электрических, ластики.
Краски акварельные в наборе до 12 цветов включительно, гуашь поштучно и в наборе до 12 цветов включительно.