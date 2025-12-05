закрыть
Президент Барселоны назвал лучшего футболиста в истории клуба

  • 5.12.2025, 10:25
  • 1,492
Президент Барселоны назвал лучшего футболиста в истории клуба
Лионель Месси

Он ознаменовал собой эпоху.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился воспоминаниями, когда Лионель Месси выступал за Барселону.

Функционер считает, что возвращение аргентинца в команду нереалистичным, однако признает, что Лео лучший футболист в истории клуба.

«В случае с Месси мы планируем почтить его наилучшим образом и установить ему статую, когда для этого наступит подходящее время. Почести были бы еще лучше, если бы стадион был полон 105 000 болельщиков Барсы.

Лионель ознаменовал собой целую эпоху и является лучшим игроком в истории Барселоны.

Я не собираюсь разжигать споры или домыслы о вещах, которые не соответствуют действительности. Каждый имеет право на свое мнение. Лео навсегда останется в памяти болельщиков клуба», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года, после чего два сезона провел в ПСЖ. С лета 2023 года он выступает за американский клуб «Интер Майами». В октябре он подписал новый контракт с американским клубом.

