Президент Барселоны назвал лучшего футболиста в истории клуба
- 5.12.2025, 10:25
- 1,492
Он ознаменовал собой эпоху.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился воспоминаниями, когда Лионель Месси выступал за Барселону.
Функционер считает, что возвращение аргентинца в команду нереалистичным, однако признает, что Лео лучший футболист в истории клуба.
«В случае с Месси мы планируем почтить его наилучшим образом и установить ему статую, когда для этого наступит подходящее время. Почести были бы еще лучше, если бы стадион был полон 105 000 болельщиков Барсы.
Лионель ознаменовал собой целую эпоху и является лучшим игроком в истории Барселоны.
Я не собираюсь разжигать споры или домыслы о вещах, которые не соответствуют действительности. Каждый имеет право на свое мнение. Лео навсегда останется в памяти болельщиков клуба», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года, после чего два сезона провел в ПСЖ. С лета 2023 года он выступает за американский клуб «Интер Майами». В октябре он подписал новый контракт с американским клубом.