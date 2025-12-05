Белорусов ждет аномальное тепло во второй половине декбаря

Белорусов ждет аномальное тепло во второй половине декбаря1
- 5.12.2025, 11:15
- 1,806
В Европе будет рекордная температура.
На следующей неделе после непродолжительного похолодания характер погоды в Беларуси значительно изменится, так как на наш регион усилит влияние обширная циклонная депрессия с центром над Британскими островами.
В его передней части ожидается мощный вынос тепла из Атлантики. В результате на большей части Европы установится аномально теплая погода с многочисленными температурными рекордами.
Дневные максимумы на юго-западе Франции могут достигнуть +22°С, в Германии +17°С, сообщает телеграм-канал «Метеовайб».
В Беларуси пик тепла ожидается 10‑11 декабря, когда суточные максимумы достигнут +5..+10°С, а температурный фон местами может превысить норму на 10°С. Также не исключены новые суточные рекорды максимальных температур.
По долгосрочному прогнозу модели ЕСМWF, после непродолжительного похолодания 13—14 декабря нас вновь может ожидать мощная волна Атлантического тепла.