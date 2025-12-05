Британия передает Украине более $10 млрд замороженных российских активов 5.12.2025, 11:30

Предварительная договоренность предусматривает две цели.

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы России в размере 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд), сообщили The Times источники в кабинете министров страны.

По их словам, планы по использованию заблокированных Лондоном российских активов обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря.

Предварительная договоренность заключается в том, что средства могут пойти как на финансирование украинской армии, так и на восстановление Украины, если в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение. Согласно последнему отчету управления по реализации финансовых санкций (OFSI) при Минфине Великобритании, власти страны заморозили российские активы на 28,7 млрд фунтов стерлингов.

До этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила два варианта предоставления финансовой помощи Украине. Первый предполагает займ с привлечением рыночного капитала и бюджета Евросоюза в качестве гарантии возврата денег, а второй — выдачу «репарационного кредита» за счет замороженных активов Банка России. При этом выделение такого кредита не потребует согласия всех членов Евросоюза и может быть утверждено «квалифицированным большинством голосов». Один из этих вариантов должен быть принят в декабре Советом Евросоюза.

В общей сложности Еврокомиссия предложила предоставить Киеву 210 млрд евро, которые потребуется на следующие два года. Из этой суммы 140 млрд могут быть сняты со счета Банка России в бельгийском депозитарии Euroclear, а остальные — со счетов в других европейских странах. При этом 115 млрд евро предполагается направить на финансирование оборонной промышленности Украины, из оставшихся 95 млрд Киев погасит 45 млрд евро, которые страны G7 ранее выдали под залог будущих доходов от российских активов. Еще 50 млрд евро могут быть использованы на бюджетные нужды.

Бельгия и Euroclear выступили против плана Еврокомиссии, посчитав его юридически и финансово рискованным. В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал его «в корне ошибочным», поскольку, если активы однажды разморозят, и Москва потребует их обратно, Euroclear не сможет выплатить средства сразу. Он также напомнил, что Россия может конфисковать европейские активы на десятки миллиардов евро.

Европейский центральный банк отказался быть кредитором последней инстанции по гарантиям правительств стран ЕС, чтобы в случае необходимости быстро предоставить изъятые деньги для возврата. Это нарушило бы устав банка, который не имеет права финансировать правительства, заявил ЕЦБ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com