5 декабря 2025, пятница
Печенег какой-то

1
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 5.12.2025, 11:39
  • 1,154
Когда Путин надевает хаки, он выглядит еще смешнее Медведева в военной форме.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», - бухнул тяжелым калибром о Донецкой области разошедшийся Путин в интервью медиа далекой, сказочной Индии: стране слонов, Будды, индуистов и ярких, пахучих цветов. И вот ворвался в этот волшебный мир расхристанный вояка с дикими глазами с другого конца света. Что за кочевник прибыл? Печенег какой-то …

Между прочим, когда Путин надевает на себя хаки, то выглядит он еще смешнее Медведева в военной форме (тот-то в любой одежде похож на клоуна), напоминая то ли школьного охранника из ЧОПа, то ли сотрудника службы безопасности «Пятерочки» - немолодой, нездоровый, вялый человек с дубинкой у пояса и рацией, несущий свою вахту едва ли не «для украшения». Посмотрите на фото – ведь похож!

Что вообще сказать о высказываниях комичного Путина? Кого он напоминает? Персонажа песни Высоцкого «Канатчикова дача»:

Взвился бывший алкоголик —

Матерщинник и крамольник:

«Надо выпить треугольник!

На троих его! Даешь!»

Разошелся - так и сыпет:

«Треугольник будет выпит!

Будь он параллелепипед,

Будь он круг, едрена вошь!»

Будет, будет Донецкая область, гений геополитики. Никуда не исчезнет. За три дня. Как и раньше. Мы поняли. Выпейте кефиру из холодильника. И клюковки.

Телеграм-канал «СерпомПо»

