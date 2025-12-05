Печенег какой-то1
Когда Путин надевает хаки, он выглядит еще смешнее Медведева в военной форме.
«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», - бухнул тяжелым калибром о Донецкой области разошедшийся Путин в интервью медиа далекой, сказочной Индии: стране слонов, Будды, индуистов и ярких, пахучих цветов. И вот ворвался в этот волшебный мир расхристанный вояка с дикими глазами с другого конца света. Что за кочевник прибыл? Печенег какой-то …
Между прочим, когда Путин надевает на себя хаки, то выглядит он еще смешнее Медведева в военной форме (тот-то в любой одежде похож на клоуна), напоминая то ли школьного охранника из ЧОПа, то ли сотрудника службы безопасности «Пятерочки» - немолодой, нездоровый, вялый человек с дубинкой у пояса и рацией, несущий свою вахту едва ли не «для украшения». Посмотрите на фото – ведь похож!
Что вообще сказать о высказываниях комичного Путина? Кого он напоминает? Персонажа песни Высоцкого «Канатчикова дача»:
Взвился бывший алкоголик —
Матерщинник и крамольник:
«Надо выпить треугольник!
На троих его! Даешь!»
Разошелся - так и сыпет:
«Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!»
Будет, будет Донецкая область, гений геополитики. Никуда не исчезнет. За три дня. Как и раньше. Мы поняли. Выпейте кефиру из холодильника. И клюковки.
