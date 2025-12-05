Ученые разрабатывают компьютеры из клеток человеческого мозга 5.12.2025, 11:46

Популярность этой технологии растет.

Ученые разрабатывают новый тип компьютеров из живых клеток человеческого мозга. Такие «биокомпьютеры» пока просты: они могут играть в игры вроде Pong или распознавать речь, пишет New Voice.

Популярность этой технологии растет из-за трех факторов:

Инвесторы охотно финансируют все, что связано с искусственным интеллектом.

Методы выращивания мозговой ткани вне тела стали надежными, и фармацевтические компании активно их используют.

Развиваются интерфейсы «мозг-компьютер», которые стирают грань между биологией и машинами.

Уже почти 50 лет нейробиологи выращивают нейроны на микроэлектродах, чтобы изучать их активность. В 2000-х исследователи начали экспериментировать с двусторонней коммуникацией между нейронами и электродами, создавая первые «био-гибридные» системы.

В 2013 году ученые показали, что стволовые клетки могут самостоятельно организовываться в трехмерные структуры, похожие на мозг, — так появились органоиды мозга. Сегодня их используют в тестировании лекарств и исследованиях развития мозга. Но активность таких органоидов очень проста и не приближается к реальному мышлению или сознанию.

В 2022 году лаборатория Cortical Labs в Мельбурне показала, что нейроны могут научиться играть в Pong. Это привлекло внимание медиа, но многие нейробиологи считают, что слова вроде «воплощенное сознание» преувеличивают возможности системы.

В следующем году появился термин «organoid intelligence» — он звучит привлекательно, но не означает, что органоиды мыслят как искусственный интеллект. Этические правила до сих пор устарели: органоиды рассматриваются как инструменты для науки, а не как часть компьютерных систем из живых клеток.

Компании и университеты активно развивают технологию:

Швейцарская компания FinalSpark позволяет удаленно работать с нейронными органоидами.

Cortical Labs готовит настольный биокомпьютер CL1.

Исследователи из UC San Diego хотят использовать такие системы для прогнозирования разливов нефти в Амазонии до 2028 года.

На сегодня органоиды только реагируют и адаптируются, но не проявляют сложного мышления. В ближайшее время исследователи сосредоточены на том, чтобы сделать системы надежными, масштабировать их и найти практическое применение — например, вместо животных в опытах на токсичность или для лучшего предсказания активности мозга при эпилепсии.

Технология вызывает сложные вопросы: что мы считаем интеллектом? Когда клетки могут иметь моральное значение? Как регулировать биологические системы, которые работают как маленькие компьютеры?

Сейчас технология только в начале, но она заставляет обсуждать сознание, мораль и этику взаимодействия живой ткани с машинами гораздо раньше, чем можно было ожидать.

