«Призраки» ГУР мощно ударили по оккупантам в Крыму 1 5.12.2025, 11:58

1,670

Уничтожено восемь целей, среди них Су-24.

За последние две недели спецподразделение ГУР МО «Призраки» нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

В разведке отметили, что мастера спецподразделения ГУР «Призраки» продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном полуострове.

За последние две недели зафиксировано восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов.

В частности, дроны «Призрак» поразили:

фронтовой бомбардировщик Су-24;

антенну в радиопрозрачном куполе;

радиолокационную станцию 39Н6 «Каста-2Е2»;

ударный БПЛА «Орион»;

две РЛС 48Я6-К1 «Подлет»;

грузовой поезд российской армии;

автомобиль «Урал».

Также разведчики показали видео, как дроны отрабатывают цели в тылу врага.

Бомбардировщик Су-24

Это фронтовой самолет советской разработки, предназначенный для ударов по наземным и морским целям в любую погоду. Он имеет изменяемую геометрию крыла, несет широкий спектр ракет и бомб и активно используется Россией в военных операциях.

Несмотря на почтенный возраст, Су-24 остается в строю, хотя уже считается устаревшим и уязвимым для современной ПВО.

РЛС 48Я6-К1 «Подлет»

Это радиолокационная станция, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300В. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи целеуказания на пусковые установки.

Радиолокационная станция (РЛС) 39Н6 «Каста-2Е2»

Это российская подвижная, 3-координатная станция кругового обзора дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения, сопровождения и распознавания воздушных целей, особенно летящих на предельно малых высотах (маловысотная РЛС).

Она может использоваться для контроля воздушного пространства, управления воздушным движением в аэропортах, а также для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и самолетов, маскируясь под рельеф.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com