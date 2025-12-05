«Призраки» ГУР мощно ударили по оккупантам в Крыму

«Призраки» ГУР мощно ударили по оккупантам в Крыму1
Уничтожено восемь целей, среди них Су-24.
За последние две недели спецподразделение ГУР МО «Призраки» нанесло восемь точных поражений по ключевым российским объектам в оккупированном Крыму. Под удары попали бомбардировщик, радары и логистика россиян.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
В разведке отметили, что мастера спецподразделения ГУР «Призраки» продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном полуострове.
За последние две недели зафиксировано восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов.
В частности, дроны «Призрак» поразили:
фронтовой бомбардировщик Су-24;
антенну в радиопрозрачном куполе;
радиолокационную станцию 39Н6 «Каста-2Е2»;
ударный БПЛА «Орион»;
две РЛС 48Я6-К1 «Подлет»;
грузовой поезд российской армии;
автомобиль «Урал».
Также разведчики показали видео, как дроны отрабатывают цели в тылу врага.
Бомбардировщик Су-24
Это фронтовой самолет советской разработки, предназначенный для ударов по наземным и морским целям в любую погоду. Он имеет изменяемую геометрию крыла, несет широкий спектр ракет и бомб и активно используется Россией в военных операциях.
Несмотря на почтенный возраст, Су-24 остается в строю, хотя уже считается устаревшим и уязвимым для современной ПВО.
РЛС 48Я6-К1 «Подлет»
Это радиолокационная станция, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-300В. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для передачи целеуказания на пусковые установки.
Радиолокационная станция (РЛС) 39Н6 «Каста-2Е2»
Это российская подвижная, 3-координатная станция кругового обзора дециметрового диапазона, предназначенная для обнаружения, сопровождения и распознавания воздушных целей, особенно летящих на предельно малых высотах (маловысотная РЛС).
Она может использоваться для контроля воздушного пространства, управления воздушным движением в аэропортах, а также для обнаружения беспилотников, крылатых ракет и самолетов, маскируясь под рельеф.