Крупнейший банк Беларуси ждет «шатдаун»
- 5.12.2025, 12:13
Стоит запастись наличкой.
«Беларусбанк» почти на полсуток (с 6.00 до 23.00) обещает в ближайшую субботу, 6 декабря, недоступность по довольно широкому перечню операций, пишет «Белорусы и рынок».
Причиной называется необходимость «проведения работ по тестированию сценариев возникновения и развития кризисной (сбойной) ситуации».
В частности, 06 декабря в период с 06:00 до 23:00 для клиентов банка «могут возникать» временные интервалы недоступности при осуществлении следующих операций:
*регистрация и учет валютно-обменных;
*кассовых операций;
*операций с ценностями;
*операций по оформлению платежных карточек;
*операций с текущими и вкладными счетами;
*совершение переводов в рамках Системы мгновенных платежей (СМП);
*проведение платежей (посредством ЕРИП, погашение кредитов и др.) в отделениях, обменных пунктах, операционных службах, каналах ДБО.