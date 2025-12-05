Крупнейший банк Беларуси ждет «шатдаун» 5.12.2025, 12:13

2,136

Стоит запастись наличкой.

«Беларусбанк» почти на полсуток (с 6.00 до 23.00) обещает в ближайшую субботу, 6 декабря, недоступность по довольно широкому перечню операций, пишет «Белорусы и рынок».

Причиной называется необходимость «проведения работ по тестированию сценариев возникновения и развития кризисной (сбойной) ситуации».

В частности, 06 декабря в период с 06:00 до 23:00 для клиентов банка «могут возникать» временные интервалы недоступности при осуществлении следующих операций:

*регистрация и учет валютно-обменных;

*кассовых операций;

*операций с ценностями;

*операций по оформлению платежных карточек;

*операций с текущими и вкладными счетами;

*совершение переводов в рамках Системы мгновенных платежей (СМП);

*проведение платежей (посредством ЕРИП, погашение кредитов и др.) в отделениях, обменных пунктах, операционных службах, каналах ДБО.

