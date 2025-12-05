Белорусам стоит отказаться от российский товаров 5.12.2025, 12:24

Наглядный пример.

В Москве вспышку туберкулеза подозревают на одном из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России – Черкизовском мясокомбинате. Поводом для проверки стал рабочий, у которого выявили открытую форму инфекции, пишет «Салiдарнасць».

После этого на предприятие прибыла бригада медиков, а персонал отправили «на массовые пробы Манту». По информации российских телеграм-каналов, у многих работников результаты оказались положительными. Руководство же предприятия, напротив, утверждает, что случай был единственным на 1,5 тысячи проверенных сотрудников.

Ситуация породила волну слухов: сотрудники мясокомбината подозревают, что инфекцию могли занести «приезжие трудяги-корейцы». Очевидно, в виду имеются работники из Северной Кореи, которых в последнее время массово завозят в Россию, заставляя работать на принудительных условиях на фоне недостатка российских мужчин.

Стоит отметить, что сама мясная продукция «Черкизово» вероятно не представляет туберкулезной опасности, так как болезнь передается лишь воздушно-капельным путем. Но что действительно важно – это условия, в которых работает один из крупнейших поставщиков продуктов на белорусский рынок.

Если массовые проверки на предприятии запускаются только после обнаружения открытой формы туберкулеза у сотрудника, это говорит не о конкретном случае, а о качестве самой системы контроля.

И если подобная ситуация фиксируется на одном из крупнейших и наиболее известных мясокомбинатов России, то возникает закономерный вопрос: что происходит на остальных предприятиях страны, продукцией которых заполнены белорусские магазины?

Представляется, что история Черкизово – далеко не единичный эпизод, а скорее типичный пример того, как российская промышленность работает в условиях дефицита рабочей силы, высокой текучки, экономии на медобслуживании и отсутствия независимых проверок.

Отметим, что российские мясные бренды сегодня занимают значительную часть белорусского рынка, а продукцию того же «Черкизово» можно найти во многих крупных гипермаркетах, таких как «Гиппо» и Green, где она часто позиционируется как продукт премиального качества.

