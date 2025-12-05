закрыть
Безнадежный вояж диктатора

  • Телеграм-канал «Призрак экономики»
  • 5.12.2025, 12:33
Безнадежный вояж диктатора
Фото: Getty Images

«Ловить» в Индии Путину нечего.

Можно много говорить о рекордном товарообороте, оборонном и энергетическом сотрудничестве, о том, что Россия прилетела в Индию за товарами... Но суть остается одна. Никакого товарооборота нет. А есть поток энергоресурсов в одну сторону — из России в Индию. И практически никакого встречного товарного потока. А рупия неконвертируема. И «переход на национальные валюты» просто создал ловушку для России. За 3 года в Индии застряло более $100 млрд российских денег в рупиях (профицит торгового баланса России), которые наши компании никак вывести не могут.

Это «игра в одни ворота» - Индия (1) получает энергоресурсы по сниженной цене и (2) деньги за них оставляет в своей стране. Россия (1) отдает ресурсы и (2) не получает денег. Взамен реальных поставок мы получаем фантики от съеденных кем-то другим конфет. Гордясь ростом товарооборота, мы по-идиотски хвалимся потерей денег. Наращивать такой товарооборот — очевидная глупость. Его надо скорее обнулять.

Нечего и рассчитывать, что в результате визита Моди решит вернуть российские деньги долларами. У Индии огромная нехватка американской валюты — крупнейший внешнеторговый дефицит в мире после США. Подробнее о его размере и способах оплаты — 1, 2.

Валютой вернуть свои деньги российские компании не могут. Товарами тоже — покупать в Индии нечего. Дешевле в Китае.

Способ, который предлагают сами индийцы, — инвестировать эти российские деньги в индийскую экономику. Все бы хорошо, но... Тоже нет. Потому что Индия административно закрывает от иностранных инвестиций самые выгодные отрасли своей экономики — нужны разрешения, лицензии и т. д. А заниматься скупкой непрофильных и малоприбыльных активов в чужой стране нашим нефтяникам совсем не в кайф. Да и Центробанк требует возврата экспортной выручки...

Фактически Россия хотела бы сделать из Индии промышленный хаб по поставкам продукции двойного назначения из других стран, но Индия с большой неохотой идет на такие варианты — ей лишние проблемы с США не нужны. Их и так хватает.

«Ловить» в Индии Путину нечего. Проблема решения не имеет. Моди всегда преследует свой интерес очень жестко, его не заболтать и не развести. Не стоит обманываться красной дорожкой, танцами при встрече, словами о дружбе и партнерстве. Уедет обратно Путин с пустыми руками. Вот и все партнерство.

