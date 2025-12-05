Стало известно, за сколько в ноябре продали самый дорогой дом 5.12.2025, 12:37

Он находится в Колодищах.

В Беларуси самый дорогой дом в ноябре 2025 был продан за 435 тысяч долларов. Подробности приводит площадка недвижимости realt.by со ссылкой на Реестр цен на земельные участки.

Самый дорогой дом, который был продан в Беларуси в ноябре, находится в Колодищах. Он расположен на улице Могилевской. Это новая коттеджная часть агрогородка возле заказника Глебовка.

Что касается дома, то это коттедж 2025 года постройки на 250 квадратов. Он одноэтажный, состоит из блоков. Он был куплен за 435 тысяч долларов (1738 доллара за метр).

