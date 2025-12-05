закрыть
5 декабря 2025, пятница, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые рассказали, как собака может улучшить здоровье

  • 5.12.2025, 12:51
Ученые рассказали, как собака может улучшить здоровье

Четвероногий друг поможет вашим детям.

Собака — верный друг человека: она каждый день стойко ждет возвращения хозяина с работы или учебы. Группа японских ученых провела исследование и обнаружила, что тинейджеры, у которых есть пес, психологически устойчивее ровесников, пишет «Нож».

Ранее авторы другой научной работы выяснили, что жизнь рядом с собакой положительно сказывается на микробиоте кишечника человека. Ученый Такефуми Кикусуи из Университета Адзабу (Япония) с коллегами тоже не раз изучал влияние взаимодействия с питомцем на здоровье хозяев. В новом исследовании команда захотела посмотреть, улучшает ли присутствие четвероногого любимца самочувствие подростков.

Ученые пригласили более 300 13-летних подростков поучаствовать в исследовании. Специалисты проанализировали состояние психического здоровья участников через опросник.

Предварительные результаты показали, что подростки, заботящиеся о собаке, в среднем чувствуют себя лучше остальных сверстников. Также у этой группы тинейджеров выявили самый низкий показатель склонности к агрессии и правонарушениям.

Далее ученые взяли у подростков образцы микробиоты слюны. Как оказалось, состав микробиома в полости рта у всех школьников был почти одинаковым. При этом во рту у тинейджеров-«собачников» было больше бактерий Streptococcus и Prevotella: более высокая концентрация последних отрицательно коррелировала с антисоциальным поведением.

Чтобы убедиться в том, что закономерность не случайное совпадение, команда провела эксперимент с лабораторными мышами. Опыты подтвердили догадки. Так, мыши с «подселенным» микробиомом подростков-«собачников» становились внимательнее к сородичам, чаще обнюхивали их и вели себя более проактивно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников