Ученые рассказали, как собака может улучшить здоровье
- 5.12.2025, 12:51
Четвероногий друг поможет вашим детям.
Собака — верный друг человека: она каждый день стойко ждет возвращения хозяина с работы или учебы. Группа японских ученых провела исследование и обнаружила, что тинейджеры, у которых есть пес, психологически устойчивее ровесников, пишет «Нож».
Ранее авторы другой научной работы выяснили, что жизнь рядом с собакой положительно сказывается на микробиоте кишечника человека. Ученый Такефуми Кикусуи из Университета Адзабу (Япония) с коллегами тоже не раз изучал влияние взаимодействия с питомцем на здоровье хозяев. В новом исследовании команда захотела посмотреть, улучшает ли присутствие четвероногого любимца самочувствие подростков.
Ученые пригласили более 300 13-летних подростков поучаствовать в исследовании. Специалисты проанализировали состояние психического здоровья участников через опросник.
Предварительные результаты показали, что подростки, заботящиеся о собаке, в среднем чувствуют себя лучше остальных сверстников. Также у этой группы тинейджеров выявили самый низкий показатель склонности к агрессии и правонарушениям.
Далее ученые взяли у подростков образцы микробиоты слюны. Как оказалось, состав микробиома в полости рта у всех школьников был почти одинаковым. При этом во рту у тинейджеров-«собачников» было больше бактерий Streptococcus и Prevotella: более высокая концентрация последних отрицательно коррелировала с антисоциальным поведением.
Чтобы убедиться в том, что закономерность не случайное совпадение, команда провела эксперимент с лабораторными мышами. Опыты подтвердили догадки. Так, мыши с «подселенным» микробиомом подростков-«собачников» становились внимательнее к сородичам, чаще обнюхивали их и вели себя более проактивно.