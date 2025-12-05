Ученые рассказали, как собака может улучшить здоровье 5.12.2025, 12:51

Четвероногий друг поможет вашим детям.

Собака — верный друг человека: она каждый день стойко ждет возвращения хозяина с работы или учебы. Группа японских ученых провела исследование и обнаружила, что тинейджеры, у которых есть пес, психологически устойчивее ровесников, пишет «Нож».

Ранее авторы другой научной работы выяснили, что жизнь рядом с собакой положительно сказывается на микробиоте кишечника человека. Ученый Такефуми Кикусуи из Университета Адзабу (Япония) с коллегами тоже не раз изучал влияние взаимодействия с питомцем на здоровье хозяев. В новом исследовании команда захотела посмотреть, улучшает ли присутствие четвероногого любимца самочувствие подростков.

Ученые пригласили более 300 13-летних подростков поучаствовать в исследовании. Специалисты проанализировали состояние психического здоровья участников через опросник.

Предварительные результаты показали, что подростки, заботящиеся о собаке, в среднем чувствуют себя лучше остальных сверстников. Также у этой группы тинейджеров выявили самый низкий показатель склонности к агрессии и правонарушениям.

Далее ученые взяли у подростков образцы микробиоты слюны. Как оказалось, состав микробиома в полости рта у всех школьников был почти одинаковым. При этом во рту у тинейджеров-«собачников» было больше бактерий Streptococcus и Prevotella: более высокая концентрация последних отрицательно коррелировала с антисоциальным поведением.

Чтобы убедиться в том, что закономерность не случайное совпадение, команда провела эксперимент с лабораторными мышами. Опыты подтвердили догадки. Так, мыши с «подселенным» микробиомом подростков-«собачников» становились внимательнее к сородичам, чаще обнюхивали их и вели себя более проактивно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com