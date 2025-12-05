В Беларуси запретили «Зомбиантидот» из Китая
- 5.12.2025, 12:59
Закуски и сладости некоторых китайских брендов запретили продавать в Беларуси. Товары внесли в перечень опасной продукции.
Запрещенный список пополнили китайские желе с подсластителями Bear и Mini Jelly Cup, десерт желеобразный «Зомбиантидот», а также мучные закуски со вкусом лобстера и острой креветки.
Эта продукция не соответствует требованиям по безопасности, отметили в Госстандарте.
В составе «Зомбиантидота», например, обнаружили превышение в 1,2 раза по сорбиновой кислоте и ее соли. Этот консервант используется для продления срока хранения продуктов.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси соевую закуску «Рыбная нарезка» Lyu jin long и снеки этого же производителя со вкусом камчатского краба.