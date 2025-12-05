Украинские партизаны провели блестящую операцию в Крыму 5.12.2025, 13:03

ВСУ передали секретную информацию об оккупантах.

Партизанское движение «Атеш» сообщило, что его агенты продолжают активно работать в оккупированном Крыму. По их данным, в Севастополе удалось собрать новую информацию о подразделении российских сил ПВО.

Речь идет о 12-м зенитно-ракетном полке, который базируется на территории воинской части 85702.

Разведчики «Атеш» провели наблюдение рядом с объектом и зафиксировали стоянку военной техники и личного состава. На кадрах, которые они передали украинской стороне, видно не только военные машины вроде «Урала», но и личные автомобили российских военнослужащих.

Точная точка размещения техники отмечена координатами 44.547158, 33.435834. Кроме того, агенты выборочно проследили за несколькими автомобилями и выяснили адреса проживания ряда российских офицеров, которые служат в этом полку.

По словам движения, эта информация важна для понимания структуры и расположения элементов системы ПВО, которую Россия использует для защиты военных объектов на полуострове. Все собранные данные уже переданы Силам обороны Украины.

В «Атеш» отмечают, что продолжают разведывательную работу в Севастополе и других районах полуострова.

