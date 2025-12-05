Будет ли снег в Минске на Новый год 5.12.2025, 13:07

Несколько прогнозов.

Уже несколько новогодних ночей подряд белорусская погода не помогает создавать зимнюю праздничную атмосферу. Коротко говоря, это просто какая-то «дождлякость», пишет tochka.by.

И если у кого-то есть традиция каждое 31 декабря ходить в баню, то к ней давно можно смело добавить обычай ждать снега в первый день года. Как у моря погоды.

Надежда и вера – то, что наполняет людей в преддверие главного зимнего праздника. И судя по статистике последних лет, снег в новогоднюю ночь вполне сойдёт за чудо.

Посмотрели, какую температуру предрекают на 1 января 2026 года популярные метеоресурсы.

«Яндекс Погода»

Погодный сервис «Яндекса» перестраховывается. На момент написания материала он показывает на 1 января усреднённый за 10 лет показатель.

К слову, это тоже может быть вполне информативно. Вероятность наступления характерной для этого дня среднесуточной температуры весьма велика.

По данным «Яндекс Погоды», в среднем в Беларуси в новогоднюю ночь было шесть градусов мороза. А днём среднее арифметическое установилось на отметке «-2».

При этом как осадки пока указывается дождь. Он действительно часто случался в последние Новые года, но вряд ли возможен при устойчивом минусе.

Gismeteo.by

Портал Gismeteo.by от души радует пользователей. По его метеоданным, всю последнюю неделю года и в начале нового будет 3–4 градуса ниже нуля. Более того, картинка предвещает обильный снегопад.

Интересно, что в первой половине декабря прогнозируется стабильный плюс. И это не внушает уверенности, что ситуация станет кардинально иной ближе к январю.

Хотя, как известно, всё может измениться в любой момент и достаточно резко: прогнозы – дело неблагодарное.

Accuweather.com

Ресурс accuweather.com выдал и на 31 декабря, и на 1 января один градус выше нуля.

Что касается новогодней ночи, предполагается, что столбик термометра опустится до пяти мороза. Осадков, по версии данного источника, не предвидится. Хотя такая погода шепчет.

Что прогнозируют на 1 января синоптики

Интернет-ресурсы могут определять погоду с помощью разных программ, выстраивающих метеомодели на основе данных от спутников, радаров и других источников. Но эти показатели на таком большом временном отрезке условны и, например, могут не учитывать особенности отдельных участков.

Метеорологи (не только белорусские) всегда подчёркивают, что даже при современных методах и оборудовании специалистам сложно сделать точный прогноз за месяц до конкретной даты в той или иной местности. Характер атмосферных явлений сегодня слишком изменчив на фоне климатических преобразований.

Синоптики говорят, что более-менее точные данные можно получить за шесть–семь дней до предполагаемого числа.

