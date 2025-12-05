Переговорщик Путина по-хамски отреагировал на приписываемые Мерцу слова 3 5.12.2025, 13:17

3,294

Кирилл Дмитриев

Фото: Getty Images

Представитель Кремля попал в очередной скандал.

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с насмешкой отреагировал на якобы слова канцлера Германии Фридриха Мерца об «играх» Вашингтона.

Дмитриев написал в своем посте, опубликованном в соцсети Х, что Мерц «даже не в игре».

«Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали себя разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией, упрямой тупостью», — говорится в посте переговорщика Путина.

4 декабря Der Spiegel опубликовал стенограмму разговора Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Финляндии Александром Стуббом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Согласно ему, они выражали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут «предать Украину и Европу» в переговорах, которые Вашингтон ведет с Москвой относительно потенциального мирного соглашения.

Мерц заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — сказал предположительно Мерц, вероятно, имея в виду американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В ответ на просьбу прокомментировать стенограмму, обнародованную Spiegel, в Офисе президента Украины заявили, что «не комментируют вбросы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com