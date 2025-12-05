Переговорщик Путина по-хамски отреагировал на приписываемые Мерцу слова

Переговорщик Путина по-хамски отреагировал на приписываемые Мерцу слова3
- 5.12.2025, 13:17
- 3,294
Представитель Кремля попал в очередной скандал.
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с насмешкой отреагировал на якобы слова канцлера Германии Фридриха Мерца об «играх» Вашингтона.
Дмитриев написал в своем посте, опубликованном в соцсети Х, что Мерц «даже не в игре».
«Дорогой Мерц, вы даже не в игре. Вы дисквалифицировали себя разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией, упрямой тупостью», — говорится в посте переговорщика Путина.
4 декабря Der Spiegel опубликовал стенограмму разговора Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Финляндии Александром Стуббом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Согласно ему, они выражали прямые опасения, что Соединенные Штаты могут «предать Украину и Европу» в переговорах, которые Вашингтон ведет с Москвой относительно потенциального мирного соглашения.
Мерц заявил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». «Они играют в игры, как с вами, так и с нами», — сказал предположительно Мерц, вероятно, имея в виду американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
В ответ на просьбу прокомментировать стенограмму, обнародованную Spiegel, в Офисе президента Украины заявили, что «не комментируют вбросы».