СМИ: Мадуро готов уйти в отставку за $200 миллионов и выезд на Кубу 8 5.12.2025, 13:45

2,182

Коллаж: confidencial.digital

Трамп отклонил его условия.

США резко усилили давление на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, стремясь добиться его ухода с поста. Администрация президента США Дональда Трампа увеличила вознаграждение за информацию, ведущую к аресту венесуэльского лидера, до $50 млн. Ранее сумма составляла $15 млн, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Кроме того, Мадуро был объявлен главой террористической организации. США нарастили крупнейшее за десятилетия военное присутствие в регионе, а также нанесли удары по судам, которые, по данным Вашингтона, были связаны с наркоторговлей у берегов Венесуэлы.

Во время напряженного телефонного разговора 21 ноября Трамп предложил Мадуро и его семье гарантированный безопасный выезд из Каракаса в случае немедленного ухода. Однако США отказались выполнять требования венесуэльского лидера, включая юридическую амнистию, снятие санкций с более чем 100 чиновников и выплату $200 млн, а также выезд на Кубу.

В ответ Мадуро провел демонстративный митинг в Каракасе, где танцевал перед сторонниками.

