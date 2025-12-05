Путин странно отреагировал на слова Моди о мире 2 5.12.2025, 14:06

Мимика разоблачила диктатора.

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал «кривляться», когда премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи начал говорить о важности мира. Российский диктатор слушал молча, но отреагировал странной мимикой, пишет OBOZ.UA.

Лидеры провели очередные личные переговоры в четверг, 4 декабря, в Нью-Дели. Это первый государственный визит Путина в Индию после полномасштабного вторжения РФ в Украину, хотя за последние 11 лет Моди и Путин встречались 19 раз. Публичную часть мероприятия транслировали пресс-службы политиков.

Диктатор не смог сдержать эмоции?

Выступая рядом с Путиным, Моди заявил, что «благополучие мира лежит только на пути мира».

«Нам всем нужно объединиться и найти мирный путь. И благодаря усилиям, которые приложились в последнее время, я полностью уверен, что мир снова вернется к миру», – сказал он, очевидно имея в виду окончание войны РФ против Украины.

Путин слушал своего коллегу через переводчика. Когда ему пересказали слова премьер-министра Индии, он нахмурился, поджал губы и даже бессознательно покачал головой из стороны в сторону. Далее странные выражения лица продолжились, российский главарь перебирал бумажки с заметками, которые держал в руках, и то опускал, то поднимал взгляд. Мимика явно активизировалась, но трудно понять, что она означала.

«Индия не является нейтральной, у Индии есть сторона, и это – сторона мира. Мы поддерживаем все усилия касательно мира и стоим бок о бок с каждыми усилиями, направленными на достижение мира», – продолжил Моди.

Добавим, что Моди неоднократно, в том числе и во время последней встречи, называл Россию другом Индии. Он лично встретил Путина в аэропорту Нью-Дели в четверг вечером, а также расстелил для диктатора красную дорожку.

