Reuters: Южная Корея приступает к созданию ядерных субмарин 5.12.2025, 14:19

Фото: Reuters

После «одобрения» Трампа.

Южная Корея резко ускоряет планы по созданию атомных подводных лодок после того, как получила согласие президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Сеул много лет идет к тому, чтобы иметь в своем арсенале атомные субмарины. Одобрение Трампа стало ключевым прорывом в вопросе доступа к ядерному топливу по межгосударственному соглашению, отметил отставной полковник ВМС Мун Гин-ву.

Аналитики отмечают, что такое стремление Южной Кореи может вызвать негативную реакцию со стороны Китай, а также подтолкнуть Японию к созданию подводных лодок с ядерной установкой.

В Сеуле отмечают, что ядерный двигатель — критический элемент для слежения за северокорейскими подводными угрозами, в частности запуском БРПЛ. Президент Ли Дже Мен назвал договоренность с США важным прорывом, усиливающим оборонную автономию страны.

Северная Корея заявляет о собственных разработках атомных подводных лодок, а государственные СМИ уже демонстрировали субмарину, которую представили как ядерную. Аналитики предполагают, что Пхеньян может получать техническую помощь из России — за этим внимательно следят в Сеуле.

Южная Корея работает над проектом уже много лет и, по оценкам, сможет построить первую атомную субмарину в течение примерно 10 лет. Вашингтон уже согласился помочь с обеспечением ядерного топлива — важным элементом, которого до сих пор не хватало.

4 ноября Северная Корея выпустила около 10 ракет из РСЗО во время визита министров обороны США и Южной Кореи — Пита Хегсета и Ан Гю-баку — в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.

