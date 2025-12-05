закрыть
Белорус угнал машину и поджег ее, когда испугался

1
  • 5.12.2025, 14:24
Белорус угнал машину и поджег ее, когда испугался

Скрыть следы не удалось.

В Гродно пугливый угонщик поджег машину, чтобы его не вычислили. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Так, в августе пьяный житель Гродно ночью решил угнать с парковки чужую «Ауди». Мужчина разбил стекло задней двери авто, забрался в салон, отверткой взломал замок зажигания и замкнул провода. Машина завелась, но проехала всего 200 метров и заглохла.

В этот момент гродненец испугался, что его вычислят и решил скрыть следы преступления. Угонщик поджег водительское сиденье зажигалкой и сбежал.

Горящую машину увидели проезжавшие мимо милиционеры, они потушили огонь и вызвали на место следователей.

Эксперты изъяли следы и объекты преступления. И вскоре угонщик был установлен.

На допросе 37-летний мужчина признался во всем, сказал, что раньше никогда не заводил машину путем замыкания проводов. И сильно испугался, когда авто заглохло, поэтому решил уничтожить улики поджогом.

Ранее фигурант уже был судим за кражу. Теперь ему инкриминируют угон и покушение на повреждение имущества (ч.1 ст.214, ч.1 ст.14 и ч.1 ст.218 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.

