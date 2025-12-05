Ким Чен Ын решил помочь Путину афродизиаками 5.12.2025, 14:43

Северная Корея начнет поставки в РФ средств для повышения либидо.

На фоне резкого падения в России рождаемости, которая в этом году установила минимум за 200 лет, Северная Корея начнет поставки в РФ афродизиаков. Как сообщает NK News, находящаяся под санкциями США и Евросоюза северокорейская Korea Sobaeksu United Corporation готовится наладить экспорт на российский рынок средств для повышения потенции.

По данным Федеральной службы по аккредитации, краснодарская фирма «Фарес-Корё» в конце ноября подала более десятка заявок на импорт «лечебно-профилактической продукции» из КНДР. Отправителем указана Sobaeksu, которая, по данным ООН, связана с министерством оборонной промышленности КНДР, отвечающим за ракетно-ядерные программы Пхеньяна.

«Фарес-Корё» намерена продавать ряд северокорейских средств для повышения потенции под собственной маркой. Среди заявленных позиций — мака, рапсовый экстракт, маточное молочко, кордицепс, грибы рейши и горец китайский, традиционно считающиеся афродизиаками и тонизирующими компонентами. В других партиях упоминаются добавки на основе алоэ, красного дрожжевого риса, пустырника, сливы и бета-глюкана. Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) сообщало, что афродизиаки скорее часть фольклора, чем доказательной медицины. Еще в 1989 году FDA заявила, что не существует научных подтверждений эффективности продаваемых афродизиаков для повышения либидо.

«Фарес-Корё» была создана в июле 2024 года предпринимательницей Мариной Махатовой и имеет одного сотрудника, компания не получает прибыли. В том же ТЦ в Краснодаре работает компания «Градиент», которая сотрудничает с северокорейской Pugang Pharmaceutical. Фирма в начале года зарегистрировала торговую марку в России, а ее «виагра-подобные» препарат Neo Viagra уже появились на российских онлайн-аптеках. Это лекарство первоначально преподносилось как продукт, якобы продлевающий сексуальное удовольствие на 16–24 часа. Анализ показал, что его активным ингредиентом является силденафил, как и в оригинальной «Виагре», хотя состав препарата отличается от оригинала.

Северокорейские афродизиаки начнут поступать в Россию на фоне резкого ухудшения демографической ситуации. За 2014-24 гг., по данным Росстата, число рождений детей в стране сократилось на треть, а прошлом году стало самым низким с 1999 года — 1,222 млн младенцев. В 2025 году было «пробито» и это дно: число новорожденных сократилось еще на 3% в январе–феврале и стало минимальным с рубежа XVIII–XIX веков», писал демограф Алексей Ракша. В ответ власти засекретили детальную демографическую статистику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com