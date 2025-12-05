Кто сменит Мадуро? 5.12.2025, 14:47

Николас Мадуро

Основные претенденты на власть в Венесуэле.

На фоне усиления давления США на Венесуэлу эксперты называют несколько ключевых фигур, которые могут прийти к власти в случае ухода диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон признает победителем спорных выборов 2024 года оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса, который в настоящее время находится в Испании. Однако аналитики предупреждают, что без контроля над армией, полицией и спецслужбами его приход к власти может привести к хаосу.

Реальным лидером оппозиции считается Мария Корина Мачадо, не допущенная к выборам судом. Она пользуется поддержкой граждан, но ее жесткая позиция в отношении действующей элиты вызывает опасения у военных.

Среди представителей власти главным конституционным преемником остается вице-президент Делси Родригес, которая может возглавить переходное правительство. По данным СМИ, ее окружение предлагало США сценарий «мадуризм без Мадуро».

Также среди возможных фигур переходного периода называют главу парламента Хорхе Родригеса, министра обороны Владимира Падрино Лопеса и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо. Последний пользуется поддержкой армии, но считается наиболее жестким и репрессивным кандидатом.

Эксперты сходятся во мнении, что ключевая роль в будущем Венесуэлы будет принадлежать военным, а исход кризиса решится внутри силовых структур.

