В Гродно задержали высокопоставленного лукашиста

В Гродно задержали высокопоставленного лукашиста4
- 5.12.2025, 15:03
Он открыто поддерживал репрессии.
Гендиректора «Гродноэнерго» Виктора Жука задержали за коррупцию. Это произошло несколько недель назад, пишет издание hrodna.life со ссылкой на собственные источники. Также чиновника сняли с должности.
Имя Виктора Жука уже исчезло с официального сайта ведомства. Нового гендиректора пока что не назначили.
Виктора Жука поставили руководить «Гродноэнерго» в 2020 году. Всего в гродненской энергосистеме он работает с 1993 года. Как отмечает проект luka.zone, чиновник «поддерживает режим Лукашенко и политически мотивированные репрессии».
Во время протестов 2020 года работники трех филиалов «Гродноэнерго» выразили солидарность с участниками мирных протестов и написали обращение к городским властям. Они просили о проведении повторных честных выборах.