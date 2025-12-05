закрыть
В Гродно задержали высокопоставленного лукашиста

4
  • 5.12.2025, 15:03
  • 3,636
В Гродно задержали высокопоставленного лукашиста
Виктор Жук

Он открыто поддерживал репрессии.

Гендиректора «Гродноэнерго» Виктора Жука задержали за коррупцию. Это произошло несколько недель назад, пишет издание hrodna.life со ссылкой на собственные источники. Также чиновника сняли с должности.

Имя Виктора Жука уже исчезло с официального сайта ведомства. Нового гендиректора пока что не назначили.

Виктора Жука поставили руководить «Гродноэнерго» в 2020 году. Всего в гродненской энергосистеме он работает с 1993 года. Как отмечает проект luka.zone, чиновник «поддерживает режим Лукашенко и политически мотивированные репрессии».

Во время протестов 2020 года работники трех филиалов «Гродноэнерго» выразили солидарность с участниками мирных протестов и написали обращение к городским властям. Они просили о проведении повторных честных выборах.

