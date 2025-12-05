Роналду инвестировал в белорусский стартап 1 5.12.2025, 15:19

Криштиану Роналду

Легендарный футболитс вложился в проект гомельчанина.

Игрок саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал инвестором стартапа белорусского разработчика — Perplexity AI.

Компания Perplexity AI, основанная уроженцем Гомеля Денисом Ярацом, известна своим одноименным поисковым сервисом с использованием искусственного интеллекта.

Футболист опубликовал видео-анонс на своей странице в социальной сети X: «Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать».

В то же время на официальном сайте Perplexity организовали целый раздел, посвященный португальскому форварду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com