5 декабря 2025, пятница, 15:48
Роналду инвестировал в белорусский стартап

1
Роналду инвестировал в белорусский стартап
Криштиану Роналду

Легендарный футболитс вложился в проект гомельчанина.

Игрок саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал инвестором стартапа белорусского разработчика — Perplexity AI.

Компания Perplexity AI, основанная уроженцем Гомеля Денисом Ярацом, известна своим одноименным поисковым сервисом с использованием искусственного интеллекта.

Футболист опубликовал видео-анонс на своей странице в социальной сети X: «Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать».

В то же время на официальном сайте Perplexity организовали целый раздел, посвященный португальскому форварду.

