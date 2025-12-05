Роналду инвестировал в белорусский стартап

Роналду инвестировал в белорусский стартап1
- 5.12.2025, 15:19
Легендарный футболитс вложился в проект гомельчанина.
Игрок саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал инвестором стартапа белорусского разработчика — Perplexity AI.
Компания Perplexity AI, основанная уроженцем Гомеля Денисом Ярацом, известна своим одноименным поисковым сервисом с использованием искусственного интеллекта.
Футболист опубликовал видео-анонс на своей странице в социальной сети X: «Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать».
В то же время на официальном сайте Perplexity организовали целый раздел, посвященный португальскому форварду.