Эмманюэль Макрон: Единственный, кто не хочет мира — Россия 5.12.2025, 15:19

Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Нужно усилить давление на Москву.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал публикации о якобы «слитой» беседе европейских лидеров, в которой обсуждались опасения, что США могут поступиться интересами Украины и Европы в переговорах с Москвой. Заявление прозвучало во время визита в Китай, переает «Украинская правда».

Макрон заявил, что видит «все эти слухи, которые всплывали в последние дни». Он подчеркнул, что «единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу остается неизменным».

Президент Франции добавил, что США нужны европейцы для мирных усилий, в частности из-за обсуждения санкций, замороженных российских активов и предоставления гарантий безопасности.

«Нам нужно не недоверие, а сотрудничество - ради Украины, международного права и нашей собственной коллективной безопасности», - подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что пока Москва не заинтересована в реальных переговорах: «Единственный, кто не хочет мира - это Россия. Потому что она хочет «все». Если смотреть реалистично - сейчас мы не в ситуации, которая способствует тому, чтобы Россия села за стол переговоров. Поэтому мы считаем, что нужно поддерживать военные усилия, продолжать переговоры для подготовки мира, но и усилить давление - особенно на российскую экономику».

