Прямую линию с Кадыровым перенесли из-за серьезных проблем со здоровьем 5.12.2025, 15:39

Рамзан Кадыров

Это подтвердили источники из окружения главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не может провести ежегодную прямую линию с жителями республики из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили «Верстке» два близких к его окружению источника и глава чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагим Янгулбаев.

«Слег наш падишах. Надеюсь, и не встанет. Шакалы забегали, но отменять пока не будут ничего, просто переносят [прямую линию]», — сказал один из собеседников издания. По словам Янгулбаева, сейчас Кадыров находится на капельницах, поскольку в последнее время ему стало резко плохо.

«Но могу сказать, что они все равно сделают прямую линию, если что-то [непредвиденное] не случится. Медики его подготавливают, просто из-за состояния здоровья отложили», — сказал Янгулбаев. Он также добавил, что информация о болезни Кадырова — секретная, и никто точно не знает, чем болен глава республики.

До этого источники «Новой газеты. Европа» говорили о его проблемах с почками, а также о некрозе поджелудочной железы. По информации Янгулбаева, у Кадырова изначально были проблемы с желудком, а его личный врач Эльхан Сулейманов специализировался на онкологии.

В марте 2023 года немецкое издание Bild сообщило, что к Кадырову из-за его проблем с почками из Объединенных Арабских Эмиратов вызывали врача Ясима Ибрагима Эль-Шахата, заведующего нефрологическим отделением больницы Бурджиль в Абу-Даби. По данным сервиса AirNav Radar, с конца ноября по начало декабря личный бизнес-джет Кадырова совершил несколько рейсов в ОАЭ. Первый, 27 ноября, состоялся из Грозного в Абу-Даби. На следующий день самолет прилетел в Дубай, после чего вылетел обратно в Грозный. 29 ноября борт вновь улетел из столицы Чечни в Абу-Даби, а вернулся назад лишь 4 декабря.

На этом фоне чеченские СМИ последние несколько недель публикуют похожие анонсы о «масштабной подготовке» к прямой линии, но в них, в отличие от релизов других губернаторов, пока нет даты и времени мероприятия, пишет «Верстка». В оппозиционной чеченской организации Niyso отметили, что в последний раз Кадырова видели во время приезда в республику американского бойца UFC Джона Джонса. На видео со встречи у Кадырова заметны отеки на лице, а говорит он со своим гостем медленнее и тише, чем обычно во время публичных мероприятий.

«В течении года он периодически пропадает из публичного пространства именно из-за здоровья. [Затем] его откачивают и приводят в «годное» состояние. Тут та же ситуация. Если смогут подлечить и подготовить его, то прямую линию проведут. Если нет, то просто сделают вид, что никакой линии и не планировалось», — заключили в Niyso.

