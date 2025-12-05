закрыть
«Денег на зарплаты нет, а наши налоги транжирит на миллионы»

2
  • 5.12.2025, 15:43
  • 1,902
«Денег на зарплаты нет, а наши налоги транжирит на миллионы»

Белорусы комментируют каникулы Лукашенко.

Пользователи TikTok отозвались на видеоролик с информацией о поездке диктатора в Алжир и ОАЭ, размещенный в соцсети. Приведем несколько комментариев:

«Говорит нет денег на повышение пособий и зарплат, а сам наши налоги транжирит на миллионы».

«Страну загнал в долги, и плевать ему на это! Рабы отдавать будут (не одно поколение), поэтому ему отдых, а народу - налоги поднимем».

«Это правда. А мы живем в г…не».

@charter97.org Лукашенко отдыхает за деньги белорусов #лукашенко #оаэ #беларусьновости #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97

«А говорил, что отдыхать надо в своей стране».

«Ну что скажешь. Ему доступно».

«Устал бедный, еле ходит».

«Терпите, крепостные».

Несколько человек высказали версию о том, что Лукашенко в очередной раз задумался о размещении своих финансов.

«Бабки перевозит», - пишет один из комментаторов.

«Прячет деньги», - соглашается еще один пользователь соцсети.

