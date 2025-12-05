«Денег на зарплаты нет, а наши налоги транжирит на миллионы» 2 5.12.2025, 15:43

1,902

Белорусы комментируют каникулы Лукашенко.

Пользователи TikTok отозвались на видеоролик с информацией о поездке диктатора в Алжир и ОАЭ, размещенный в соцсети. Приведем несколько комментариев:

«Говорит нет денег на повышение пособий и зарплат, а сам наши налоги транжирит на миллионы».

«Страну загнал в долги, и плевать ему на это! Рабы отдавать будут (не одно поколение), поэтому ему отдых, а народу - налоги поднимем».

«Это правда. А мы живем в г…не».

«А говорил, что отдыхать надо в своей стране».

«Ну что скажешь. Ему доступно».

«Устал бедный, еле ходит».

«Терпите, крепостные».

Несколько человек высказали версию о том, что Лукашенко в очередной раз задумался о размещении своих финансов.

«Бабки перевозит», - пишет один из комментаторов.

«Прячет деньги», - соглашается еще один пользователь соцсети.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com