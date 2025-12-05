«Денег на зарплаты нет, а наши налоги транжирит на миллионы»2
- 5.12.2025, 15:43
- 1,902
Белорусы комментируют каникулы Лукашенко.
Пользователи TikTok отозвались на видеоролик с информацией о поездке диктатора в Алжир и ОАЭ, размещенный в соцсети. Приведем несколько комментариев:
«Говорит нет денег на повышение пособий и зарплат, а сам наши налоги транжирит на миллионы».
«Страну загнал в долги, и плевать ему на это! Рабы отдавать будут (не одно поколение), поэтому ему отдых, а народу - налоги поднимем».
«Это правда. А мы живем в г…не».
@charter97.org Лукашенко отдыхает за деньги белорусов #лукашенко #оаэ #беларусьновости #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97
«А говорил, что отдыхать надо в своей стране».
«Ну что скажешь. Ему доступно».
«Устал бедный, еле ходит».
«Терпите, крепостные».
Несколько человек высказали версию о том, что Лукашенко в очередной раз задумался о размещении своих финансов.
«Бабки перевозит», - пишет один из комментаторов.
«Прячет деньги», - соглашается еще один пользователь соцсети.