закрыть
5 декабря 2025, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус в Бразилии случайно снял ягуара и стал звездой местных СМИ

9
  • 5.12.2025, 15:55
  • 2,410
Белорус в Бразилии случайно снял ягуара и стал звездой местных СМИ
Сергей Бузо

Уникальные кадры.

Белорусский путешественник Сергей Бузо, который с начала 2021 года ездит на велосипеде по Бразилии, сейчас покоряет последние пять штатов Амазонии. Во время поездки по трассе BR-319 между городами Манаус и Порту-Велью он столкнулся с ягуаром прямо на дороге.

Видео встречи мгновенно разошлось по бразильским соцсетям и стало вирусным.

Осторожно, ненормативная лексика.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников