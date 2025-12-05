Белорус в Бразилии случайно снял ягуара и стал звездой местных СМИ9
- 5.12.2025, 15:55
- 2,410
Уникальные кадры.
Белорусский путешественник Сергей Бузо, который с начала 2021 года ездит на велосипеде по Бразилии, сейчас покоряет последние пять штатов Амазонии. Во время поездки по трассе BR-319 между городами Манаус и Порту-Велью он столкнулся с ягуаром прямо на дороге.
Видео встречи мгновенно разошлось по бразильским соцсетям и стало вирусным.
Осторожно, ненормативная лексика.
Белорус в Бразилии случайно снял ягуара и стал звездой местных СМИ— Сharter97.org (@charter_97) December 5, 2025
