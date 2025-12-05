«Россияне переоценили свои силы и поплатились»1
5.12.2025, 16:03
ВСУ рассказали о ситуации в Купянске.
Оборона Купянска Харьковской области стабильна. Российские войска поспешили с наступлением, переоценили собственные возможности и несут потери в городских районах.
Об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
«Там (в Купянске - ред.) наоборот - оптимистичнее, потому что россияне сильно поспешили и сильно переоценили свои силы», - сказал Трегубов.
По его словам, россияне пытались подтянуть реальность к собственным заявлениям, но сделали только хуже.
«В северных районах города россияне присутствуют, и там они уничтожаются украинскими дронами и контрдействиями», - отметил спикер.
В то же время, по его словам, противник пытается усилить давление на других направлениях.
«Россияне параллельно пытаются давить на запад города, это во-первых. А во-вторых, пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового, вытеснять украинские войска с левого берега Оскола», - рассказал Трегубов.