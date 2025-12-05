Об этом Трампу непременно напомнят Валерий Чалый

5.12.2025, 16:12

Валерий Чалый

В принципе, все пока прогнозируемо.

Кремлевские перебрасывают мяч на сторону переговорной группы Дональда Трампа, чтобы он предложил Владимиру Зеленскому: «Или берите эту немного причесанную формулу принуждения Украины Ушакова – Дмитриева, или сражайтесь еще всю зиму». То есть поставят перед выбором: «или – или».

Для этого создадут соответствующие условия. Встречу предложат на своей территории. Это будет выглядеть как ультиматум. Президент Трамп не очень надеется, что удастся это продавить. Но если удастся, то ему это подходит.

Что может сейчас сделать украинская переговорная группа?

Тянуть время смысла нет. Но подготовить альтернативную дорожную карту нужно немедленно!

Для демонстрации реалистичности стремления к миру, а не его имитации, российская сторона должна согласиться на хотя бы три позиции, которые могут разблокировать (скорее – реально начать) переговоры:

первая – безусловное прекращение огня;

вторая – возвращение тел погибших и освобождение пленных (всех на всех);

третья – обеспечение возвращения вывезенных на территорию оккупанта украинских граждан (прежде всего детей).

Если этого посредник (США) не может добиться и считает, что можно давить только на сторону, пострадавшую от агрессии, – то это очень слабая позиция, которая вредит реноме лично президента США Дональда Трампа.

Об этом ему непременно напомнят в Конгрессе, который уже начинает готовиться к промежуточным выборам, а конгрессменам не нужно решение, которое выставит республиканцев в слабой позиции.

Единственный выход – усиление переговорной позиции Украины и влияния США. Надо прекратить принуждать к нереалистичным уступкам пострадавшую от агрессии сторону и начать уже наконец-то реально давить на агрессора!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

