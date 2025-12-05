Экс-политзаключенный Игорь Лосик рассказал, как в Борисовском ИВС убили человека 1 5.12.2025, 16:37

2,910

Игорь Лосик

Его забили до смерти в «пресс-хате».

Бывший политзаключенный, блогер Игорь Лосик рассказал в своем Telegram-канале об убийстве 59-летнего мужчины в Борисовском изоляторе временного содержания. По его словам, инцидент произошел за несколько дней до так называемых президентских выборов 26 января 2025 года.

Лосик утверждает, что мужчину до смерти избили двое других заключенных, которые участвовали в выбивании признательных показаний в так называемой «пресс-хате» — камере, куда помещают тех, кто отказывается подписывать нужные следствию документы. По его словам, заключенным заранее выдавали шаблонные тексты признаний, а отказ приводил к избиениям, продолжающимся до тех пор, пока человек не соглашался поставить подпись.

Он отмечает, что не верил в существование таких практик, пока не встретил людей, которые через это прошли. В числе них — заключенный Егор Б., осужденный за хранение марихуаны. Его, по словам Лосика, избили настолько тяжело, что его сначала отказались принять в следственный изолятор. Из него выбили не только признание, но и звонок матери с просьбой перевести деньги одному из нападавших. Адвокат, по словам Лосика, заявлял, что жалобы ничего не изменят и могут привести лишь к проблемам.

Лосик утверждает, что одним из «прессхатчиков» был мужчина азербайджанского происхождения, с которым он, как выяснилось позже, учился в одной школе. Этот человек, по его словам, был связан с Вячеславом Ш., который ранее был осужден за убийство в камере ИВС.

По словам Лосика, «прессхатчики» содержались в особых условиях и фактически чувствовали себя в камере как на работе: им якобы приносили еду, алкоголь, а иногда даже приводили женщин. За каждое «выбитое» признание, утверждает Лосик, они получали вознаграждение, а их деятельность «крышевали» сотрудники ГУБОПиК и руководство изолятора. Нужные записи с камер наблюдения, по словам Лосика, могли удаляться.

За несколько дней до выборов в камеру поместили 59-летнего мужчину, который, как утверждает Лосик, погиб после избиения. Его били руками, ногами и бутылкой с водой, причем нападавшие находились в состоянии сильного опьянения. После случившегося в ИВС, по словам Лосика, приезжал министр внутренних дел Иван Кубраков. Часть руководства изолятора была уволена, некоторые сотрудники — задержаны. В КГБ два «прессхатчика» якобы признались, что подобные схемы действовали не в одном населенном пункте, и следователи выезжали в разные регионы за дополнительными показаниями.

Лосик отмечает, что в случае подтверждения информации многие уголовные дела должны были бы быть пересмотрены, так как признания по ним могли быть получены силой. Известно ли, предпринимались ли такие шаги, он не сообщает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com