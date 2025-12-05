У экс-зама Шойгу изъяли две усадьбы, 35 автомобилей и 40 часов 5.12.2025, 16:52

2,070

И это еще не все.

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его близких на сумму 1,2 млрд руб., сообщает РБК.

Всего Генпрокуратура требовала обратить в доход государства 11 земельных участков в Карелии и Московской области, усадьбу Софьи Волконской в центре Москвы, усадьбу в Тверской области на берегу Волги, дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, 35 автомобилей, коллекцию из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг золотых, платиновых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями, а также 340 млн руб.

Усадьбу в Тверской области Иванов ранее решил добровольно передать государству. При этом из всего, что затребовала Генпрокуратура, суд не стал изымать только часть ювелирных изделий и некоторые активы, принадлежащие третьим лицам. «Не подлежат взысканию в доход государства подвески, цепочки, браслеты, кольца, запонки, колье и серьги из платины и золота, а также обрамленными драгоценными камнями (алмазами, бриллиантами, жемчугом и рубинами)», — сказала судья Тереза Жребец.

Вместе с Ивановым ответчиками выступили отец экс-чиновника Вадим Иванов, бывшая жена Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, доверенные лица Сергей Бородин, проходивший с Ивановым по уголовному делу, и водитель Андрей Петров, а также пять юрлиц, через которые были оформлены права на имущество.

Иванов присутствовал на заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Он отметил, что ему инкриминируют превышение расходов над доходами, но, по его словам, если сложить указанные в декларации цифры, то «общая сумма составит более, чем то имущество, которое приобреталось в этот период». Бывший замминистра обороны подчеркнул, что принадлежащее ему имущество было приобретено законно и официально им задекларировано, а активы других ответчиков ему не принадлежат. В прениях Иванов также напомнил, что 2 декабря был признан банкротом и не распоряжается даже тем имуществом, которое на него задекларировано.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года он был признан виновным в деле о растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Также Иванову предъявлены обвинения в нескольких эпизодах получения взяток, отмывания денег в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Сам Иванов вину не признает и заявляет, что готов отправиться на войну в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com