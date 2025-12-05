Фильм о революции 2020 года вышел на HBO и других стриминговых платформах
Как и где можно его посмотреть?
Художественный фильм «Под серым небом» режиссера Мары Тамкович появился на ряде онлайн-площадок, в том числе HBO Max, Canal+, Polsat Box и других. Посмотреть фильм можно по подпискам, начинающимся от $10, передает «Белсат»).
Появление фильма на стримингах долгожданное: премьера состоялась еще в июне 2024 года, но ранее фильм показывали только на фестивалях и в ограниченном прокате в считанных кинотеатрах за пределами Беларуси. Сейчас его можно посмотреть онлайн (в Беларуси может понадобиться VPN и карточка неподсанкционного банка, которая сработает для оплаты).
Фильм «Под серым небом» основан на реальных событиях и рассказывает историю журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой и ее мужа Игоря Ильяша. Оба сейчас – политические заключенные в Беларуси. Фильм о них не документальный, однако в его основе реальная история, в том числе построенная на разговорах режиссера с Ильяшом и с задержанной вместе с Екатериной журналисткой Дарьей Чульцовой. Фильм снимался на минимальный бюджет, на съемки было лишь 15 дней.
«Под серым небом» победил на фестивале «Северное сияние» в 2024 году, а Мара Тамкович получила премию за лучший дебют на 49-м Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне. Сейчас фильм номинировали на «Европейское открытие года» на Европейской кинопремии – на главную кинематографическую премию Объединенной Европы, которая иногда называется «Европейским Оскаром». Церемония награждения пройдет 17 января 2026 года.