закрыть
5 декабря 2025, пятница, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гастроли Шамана в Беларуси отменили

9
  • 5.12.2025, 17:22
  • 2,258
Гастроли Шамана в Беларуси отменили

Причина неизвестна.

Концерты поддерживающего Путина и агрессию против Украины российского певца Шамана (Ярослава Дронова) в Беларуси отложили на целый год.

Выступления были запланированы в этом месяце в Бресте, Гродно и Гомеле. Сегодня стало известно, что их перенесли также на декабрь, но уже следующего, 2026 года.

«По вопросам возврата билетов можно обратиться по номеру старшего кассира», - говорится в сообщении Гродненской областной филармонии, которая занималась организацией одного из концертов.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников