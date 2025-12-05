Гастроли Шамана в Беларуси отменили

Гастроли Шамана в Беларуси отменили9
- 5.12.2025, 17:22
- 2,258
Причина неизвестна.
Концерты поддерживающего Путина и агрессию против Украины российского певца Шамана (Ярослава Дронова) в Беларуси отложили на целый год.
Выступления были запланированы в этом месяце в Бресте, Гродно и Гомеле. Сегодня стало известно, что их перенесли также на декабрь, но уже следующего, 2026 года.
«По вопросам возврата билетов можно обратиться по номеру старшего кассира», - говорится в сообщении Гродненской областной филармонии, которая занималась организацией одного из концертов.