Гастроли Шамана в Беларуси отменили 9 5.12.2025, 17:22

2,258

Причина неизвестна.

Концерты поддерживающего Путина и агрессию против Украины российского певца Шамана (Ярослава Дронова) в Беларуси отложили на целый год.

Выступления были запланированы в этом месяце в Бресте, Гродно и Гомеле. Сегодня стало известно, что их перенесли также на декабрь, но уже следующего, 2026 года.

«По вопросам возврата билетов можно обратиться по номеру старшего кассира», - говорится в сообщении Гродненской областной филармонии, которая занималась организацией одного из концертов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com