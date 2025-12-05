Белорусы в Польше занимают второе место среди иностранцев по ипотечным кредитам
- 5.12.2025, 17:40
Цифры впечатляют.
Иностранные граждане все чаще берут в Польше банковские кредиты и, как правило, на большие суммы, чем поляки. Согласно изданию Puls Biznesu, с января по конец октября банки выдали им кредитов на 7,65 миллиарда злотых (1,81 миллиарда евро) только в сегменте ипотеки, сообщает.
Весь портфель кредитов, выданных иностранцам, теперь оценивается почти в 29 миллиардов злотых (6,89 миллиарда евро) и продолжает увеличиваться. Ипотечные займы составляют 82% этого объема, еще 14% — потребительские кредиты.
«Мы видим постоянный рост доли иностранцев на рынке ипотеки. Сейчас это почти 10% по объему выданных кредитов. В случае потребительских займов — около 2,5%», — отметил Славомир Жибэк из Бюро кредитной информации.
Только в этом году банки выдали иностранцам кредиты на 11,63 миллиарда злотых: 7,65 миллиарда — ипотека (+42% г/г), 2,57 миллиарда — потребительские кредиты (+46%), 1,42 миллиарда — другие (+57%).
Средняя сумма ипотеки у иностранца — 513 тысяч злотых, тогда как у поляка — 449 тысяч злотых. Самые большие кредиты получают индийцы, а среди белорусов средний ипотечный кредит составляет около 600 тысяч злотых. Это удивляет аналитиков, так как значительную часть иностранных работников составляют украинцы, которые чаще выполняют менее оплачиваемую работу.
В Польше сейчас работает около 1,1 миллиона иностранцев — на 5,5% больше, чем в прошлом году. В базах Бюро кредитной информации уже 321 тысяча иностранных заемщиков: 227 тысяч украинцев, 31 тысяча белорусов и 63 тысячи представителей других стран.