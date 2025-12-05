закрыть
5 декабря 2025, пятница, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Негде спрятаться: как Украина использует тактику Моссада

  • 5.12.2025, 17:53
Негде спрятаться: как Украина использует тактику Моссада

Киев успешно ликвидирует российских военных и пропагандистов.

Британец Росс Катмор обвиняется во ввозе оружия для резонансных убийств, совершенных россиянами против видных украинских деятелей. Это обнажило противостояние заказных убийств, которые Россия и Украина совершают на территории друг друга и третьих стран, передает Liga.net.

В этом Украина опережает Россию, пишет британское издание The Telegraph. Убийства все чаще охватывают территории от Москвы до Мадрида. И они могут продолжаться даже после прекращения огня на поле боя. Тактика Киева напоминает работу израильской спецслужбы Моссад: у россиян «нет места, где спрятаться», отмечает издание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников