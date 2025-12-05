Негде спрятаться: как Украина использует тактику Моссада
- 5.12.2025, 17:53
Киев успешно ликвидирует российских военных и пропагандистов.
Британец Росс Катмор обвиняется во ввозе оружия для резонансных убийств, совершенных россиянами против видных украинских деятелей. Это обнажило противостояние заказных убийств, которые Россия и Украина совершают на территории друг друга и третьих стран, передает Liga.net.
В этом Украина опережает Россию, пишет британское издание The Telegraph. Убийства все чаще охватывают территории от Москвы до Мадрида. И они могут продолжаться даже после прекращения огня на поле боя. Тактика Киева напоминает работу израильской спецслужбы Моссад: у россиян «нет места, где спрятаться», отмечает издание.